Священники УПЦ МП в Одесі приховують дані про хворих на COVID-19 і заважають проводити епідрозслідування

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Священнослужителі УПЦ Московського патріархату заважають проведенню санітарно-епідеміологічних розслідувань випадків зараження COVID-19 серед кліру та вірян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", про це на брифінгу заявила головний лікар Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко.

Епідеміологи постійно стикаються з приховуванням або перекрученням інформації: "Різко ці люди (хворі. - Ред.) "припиняють" працювати в церквах, відвідувати ці церкви, у зв'язку з чим ми не можемо визначити коло контактних осіб та провести всі протиепідемічні заходи", - каже Єсипенко.

Про те, як хвора насельниця теплодарського монастиря після госпіталізації почала належати до нього "умовно" (в обителі, до речі, досі стверджують, що діагноз у неї не підтвердили, а температура підвищувалася через нирки, хоча це неправда). Видання вже писало: представник УПЦ МП Діодор не тільки відхрестився від жінки, яка лежала в лікарні, а й образив хвору, заявивши, що в неї "проблеми з головою".

Схожий випадок стався і в Подольську. Там захворіли священник, який служив у місцевому соборі, та його теща. При цьому церковне начальство повідомило епідеміологам, що чоловік служив зовсім в іншому місці - десь у Знам'янці Іванівського району. Це дуже ускладнило встановлення кола осіб, які контактували з носієм вірусу.

"Вони всі приховують один одного і від нас. Зараз не знайдеш жодних кінців. Виявляється, він сирота і в нього нікого немає", - обурюється головлікар.

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Саме в храмах Московського патріархату, кажуть медики, найчастіше порушуються правила карантину, деякі священники навіть закликають ігнорувати їх.

Інші релігійні організації, зокрема православні, ставляться до подій куди відповідальніше.

Медичні працівники та влада наполегливо закликають вірян залишитися вдома на Великдень і дивитися служби в онлайні: випадків зараження COVID-19 у храмах і монастирях стає дедалі більше.

"Учора був наочний приклад, як у цивілізованому світі відбувалося святкування Великодня за католицьким обрядом. Коли був абсолютно порожній кафедральний собор Петра і Павла, абсолютно порожня площа, на якій раніше збиралася маса людей святкувати всілякі церковні свята. Зробімо так само", - каже Єсипенко.

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