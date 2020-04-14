Пропонуємо робити випробувальний термін на посаді міністрів, а після проходження - вносити в Раду, - Арахамія

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допускає, що призначення міністра енергетики та захисту довкілля буде відбуватися за результатами випробувального терміну тимчасового виконувача обов'язків міністра, якого має визначити уряд.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будемо взагалі розглядати кадрові питання, що ми будемо робити. Є дві стратегії: перша - визначитися з кандидатом і проголосувати, і друга - призначити тимчасово виконуючого обов'язки, дати людям попрацювати, щоб не продовжувати цю традицію, коли люди попрацювали, вся Рада їх ухвалила, а потім вся Рада через кілька тижнів або місяців їх позбулася. Є пропозиція на рівні Кабміну - робити випробувальний термін на посаді, а потім виносити в парламент", - сказав Арахамія в ефірі каналу Україна 24 в понеділок, відповідаючи на запитання журналістів про перспективи призначення глави Мінекоенерго.

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При цьому він зазначив, що кандидатів на цю посаду кілька.

"З огляду на те, що кандидатів декілька, я пропоную прем'єру визначитися, кого він бачить на цій посаді, оскільки це відноситься до уряду, а він глава уряду. А потім вже виносити на голосування в парламент, коли буде якийсь результат. Коли він (т.в.о. . - Ред.) продемонструє цей результат, ніяких проблем з голосуванням не буде", - зазначив глава фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, раніше глава парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус прогнозував, що кандидатура міністра енергетики та захисту довкілля може бути внесена до Верховної Ради і проголосована до кінця тижня 7-10 квітня.

"Тривають переговори, відбір кандидатів. Є кілька потенційних кандидатів. Подивимося ближче до четверга- п'ятниці", - сказав він.

Кабінет міністрів України призначив першого заступника міністра енергетики та захисту довкілля Віталія Шубіна т.в.о. голови відомства 10 березня після відставки уряду Олексія Гончарука. В його уряді посаду глави Мінекоенерго обіймав Олексій Оржель.