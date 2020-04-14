"Говорити про умисне вбивство охоронця офісу - юридичний абсурд. Підозра Чорновол відверто незаконна", - Луценко

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Про це говорять і прокурори, і слідчі, і незалежні юристи. Тому єдина мета цього політичного дійства ДБР на замовлення Кремля - це спроба десакралізації Майдану, як джерела незалежності і європейського вибору України", - зазначив він.
Луценко нагадав, що перші смерті на Майдані були вже до 18 лютого 2014 року, загинули майданівці Вербицький, Нігоян, Жизневський.
Він також коротко виклав хронологію подій, які відбулися того дня в центрі столиці. Зокрема, близько 10:00 18 лютого сотні самооборони Майдану і жителі столиці оточили парламент, вимагаючи змін до Конституції і відставки влади.
"Близько 11 години тисячі озброєних арматурою та камінням тітушок за підтримки міліції та вв напали на демонстрантів. Я особисто закликав до припинення бойні через гучномовці з даху машини", - згадує Луценко.
"Водночас стрілки міліції з даху будинку на розі Садової- Шовковичної почали стріляти з рушниць по демонстрантах. Замість травматичних набоїв вони використовували патрони з свинцевою картеччю. Саме так був вбитий ще 22 січня Нігоян. Фото картечі з бруківки вул. Садової я тоді ж розмістив у фб. Депутати з опозиції вимагали від спікера ВР втрутитися і припинити стрільбу по мирних демонстрантах. Але марно", - повідомив Луценко.
Він згадує, що "розлючені цією стріляниною на Садовій і кривавим побиттям людей в Маріїнському парку демонстранти спонтанно спалили офіс Партії регіонів".
"Близько 12-30 я був там і бачив, що звідти вільно виходили люди. Це ж саме підтверджено в матеріалах справи. Тому говорити про навмисне вбивство охоронця офісу - юридичний абсурд", - зазначив Луценко.
Він повідомив, що близько 13-ї велика кількість Беркуту, що була в комплексі МВС, почала зачистку цієї території. На цей час в Будинку офіцерів вже було декілька вбитих і багато поранених, яких жінки- депутати виривали з рук тітушок і автозаків та переміщали в швидкі допомоги.
"До кінця дня в ході штурму Майдану силовики оголосили АТО, захопили Жовтневий, спалили Будинок профспілок, озброєні міліцією тітушки стріляли в людей на розі Володимирської і Вел. Житомирської. Всього протягом 18 -19 лютого 30 демонстрантів отримали смертельні поранення", - розповів очевидець тих подій.
Луценко підкреслив, що саме наказ на використання озброєних вогнепальною зброєю силовиків за висновком експертизи має причинно-наслідковий зв'язок зі смертями мирних демонстрантів.
"Проєкт підозри Януковичу, Захарченку, Якименку і Шуляку підготовлено ще в грудні 2018 року. На жаль, тодішній парламент неодноразово відмовлявся продовжити дію заочного судочинства. Подані в суди клопотання про дачу дозволів на заочне слідство було теж заблоковане групою адвокатів, серед яких був і нинішній заступник глави ДБР Бабіков", - розповів ексгенпрокурор.
10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.
Їм аби Майдан опорочити. Прирівняти майданівців і сепарів у правах. Таким чином намагаються залагодити конфлікт на дамбасі - виправдати ту сторону.