У ЗСУ на ізоляції перебуває 227 осіб, нових випадків захворювання на коронавірус не зафіксовано, - Командування Медсил

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У Збройних силах України станом на ранок 14 квітня нових випадків захворювання на коронавірус не зафіксовано, на ізоляції перебуває 227 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На 07.00 14 квітня в Збройних Силах України нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 не зареєстровано. Усього обліковано 19 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, з них 1 людина одужала та 1 померла", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що зараз на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 227 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 32.

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"Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни", - повідомили в пресслужбі Командування Медсил ЗСУ.

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