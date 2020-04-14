"Може, тоді з президентом теж так? І з депутатами?" - нардепка "Батьківщини" Белькова щодо пропозиції Арахамії давати міністрам випробувальний термін

2691 37
"Може, тоді з президентом теж так? І з депутатами?" - нардепка "Батьківщини" Белькова щодо пропозиції Арахамії давати міністрам випробувальний термін

Нардепка "Батьківщини" Ольга Белькова критично відреагувала на пропозицію голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії давати т.в.о. міністрів випробувальний термін, а вже після голосувати за них у Раді.

Про це вона написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Так, може, тоді і з президентом теж так? І з депутатами? Призначили, але в.о., не сподобалося - зняли", - запропонувала вона.

Раніше Арахамія заявив: "Є пропозиція на рівні Кабміну - робити випробувальний термін на посаді, а потім виносити в парламент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість "слуг народу" не хочуть дефолту, голоси для ухвалення законопроєкту про банки є, - Арахамія

Може, тоді з президентом теж так? І з депутатами? - нардепка Батьківщини Белькова щодо пропозиції Арахамії давати міністрам випробувальний термін 01

Новий Кабмін
Кабмін Арахамія Бєлькова
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14 Kolja Stambulskij
А ведь и правда...ну зачем испытательный....Сразу срок давать
показати весь коментар
14.04.2020 11:07
+9 Максим Шевченко 108b0d85
Хорошая идея! Зеленский и слуги испытательный срок не прошли. Пусть уходят.
показати весь коментар
14.04.2020 11:11
+7 Прощай немытая раССея
Может тогда с президентом тоже так? И с депутатами ? - нардеп "Батькивщины" Белькова о предложении Арахамии давать министрам испытательный срок - Цензор.НЕТ 2132
показати весь коментар
14.04.2020 11:07
Дивитись коментарі