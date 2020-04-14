68% українців вважають, що в найближчі пів року економічна ситуація в країні погіршиться, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

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51% українців вважає, що економічне становище їхньої сім'ї погіршилося за останні пів року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

42% опитаних вважають, що їхнє економічне становище не змінилося, а 6% - побачили поліпшення.

Водночас, оцінюючи зміни у фінансовій ситуації в близькій перспективі, 61% зазначили погіршення протягом останнього місця, 35% сказали, що не відчули змін, лише 3% - говорили про поліпшення. Більш песимістичними у своїх оцінках були старші та бідніші респонденти.

Говорячи про економічні перспективи країни в найближчі пів року, 68% вважають, що ситуація погіршиться, 13% - не зміниться, 9% - передбачають поліпшення.

Опитування проводилося серед аудиторії старше 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - Телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 10-12 квітня 2020 року.

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