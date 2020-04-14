Боротьба з COVID-19 - пріоритет позачергового засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, але українське питання також винесено на обговорення, - Толкачов

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Виконувач обов'язків голови Місії України при НАТО Георгій Толкачов констатує, що на позачерговому засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО українське питання також буде винесено на обговорення, незважаючи на пріоритетність розгляду питання боротьби з пандемією коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" напередодні засідання, яке відбудеться 15 квітня у форматі відеоконференції через обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з пандемією COVID-19.

Це буде друге засідання на рівні міністрів країн-членів альянсу в такому форматі.

За словами Толкачова, проведення позачергового засідання міністрів оборони НАТО було ініціативою генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга з метою обговорити заходи, яких вживають для боротьби з коронавірусом.

"Графік і формат усіх міністерських заходів унаслідок пандемії коронавірусу повністю переглянуто. Якщо раніше міністри, як правило, працювали два дні в різних форматах - були засідання з країнами-партнерами, засідання, що присвячені операціям, які проводять союзники, інші, на яких розглядали суто внутрішні питання альянсу, то тепер обговорення стисле півтори-дві години. І якщо ви звернете увагу, то початок відеоконференції запланований на 15:00 з тим, щоб врахувати різницю в часі із США та Канадою", - пояснив зміни в роботі Альянсу на міністерському рівні український дипломат.

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Він констатував, що головним питанням, яке в середу обговорять глави оборонних відомств країн НАТО, буде ситуація в конкретних країнах альянсу у світлі боротьби з коронавірусом.

"Якщо взяти список топ-десять країн, в яких поширюється COVID-19, то на першому місці США, далі йде Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Велика Британія і лише потім - Китай, Іран, Туреччина і Бельгія. Вони всі - глобальні гравці на світовій арені, а більшість із них - члени НАТО. З огляду на те, що це буде відеоконференція на дві години, я впевнений, що 70% часу буде зайнято COVID-19. Проте українське питання є на порядку денному, зокрема обговорюватимуть наші відносини з альянсом, ситуацію на сході", - деталізував Толкачов.

В. о. голови місії зазначив, що й Україна бере активну участь, роблячи свій внесок у рамках альянсу для боротьби з коронавірусом. Зокрема, активно залучені до доставки гуманітарної та медичної допомоги у рамках програми НАТО SALIS (Strategic Airlifting International Solution, Стратегічне Авіаційне Міжнародне Рішення) найбільші у світі літаки "Антонова" "Мрія" та "Руслан". Відповідаючи на запитання про можливу участь України в зустрічі з союзниками у форматі відеоконференції, в. о. голови місії констатував, що для цього потрібне, щоб фахівці оцінили ризики системи зв'язку.

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"14 квітня "Мрія" приземлиться у Варшаві, і аеропорт імені Шопена на своїй сторінці в Twitter навіть організував пряму трансляцію прильоту - такий великий інтерес до нашого українського гіганта. Я дивився на графік польотів - з Китаю, звідки вирушають літаки, заплановані десятки польотів по всьому світу: "Мрія" прилетить і в Париж, і Берлін, "Руслан" - в Грецію, Португалію, Іспанію, Катар, Угорщину, Румунію, Бразилію. Це дуже хороший приклад, який демонструє, що ми можемо бути серйозним контриб’ютором у міжнародну безпеку, бути складником міжнародних зусиль, спрямованих на боротьбу зі спільним ворогом - коронавірусом", - зазначив Толкачов.

Водночас український дипломат змушений був констатувати, що епідемія внесла свої корективи і в співпрацю України з альянсом. Зокрема, перенесено на невизначений час візит делегації НАТО у рамках оцінки готовності участі України в Програмі розширених можливостей (EOP, Enhance opportunity program), запит про надання якої раніше було направлено в штаб-квартиру з Києва.

"Нині розпочався трирічний цикл перегляду учасників програми, яким займаються і політики, і військові альянсу. У цей період готується так звана військова оцінка, за якою оцінюють відповідність критеріям цієї програми, адже вона має суто технічний, а не політичний характер і жодним чином не стосується питання надання Україні ні Плану дій щодо членства, ні самого членства в альянсі. Раніше було заплановано візит для оцінки сил, але через пандемію його перенесли на пізніший термін, який поки що не визначено", - деталізував він.

У зв'язку з цим в. о. голови місії повідомив, що і візити з України до штаб-квартири також скасовано. "Усі візити згорнуті, але оперативна взаємодія триває. Так нині працює весь світ", - наголосив Толкачов.