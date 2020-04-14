Власенко - ДБР у справі Чорновол: Умисне вбивство передбачає, що особа хотіла смерті саме цій людині. Це 3-й курс університетської програми

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Вбивця має безпосередньо здійснювати дії, які призвели до смерті конкретної людини, наприклад, підпалити приміщення і забарикадувати двері, не даючи можливості вийти.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп ("Батьківщина") Сергій Власенко, передає Цензор.НЕТ.

"Спеціально для співробітників ДБР (виписка з курсу лекцій" Кримінальне право "- третій курс університетської програми навчання)

Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині ( частина перша статті 115 Кримінального Кодексу України).

В цьому визначенні слово умисне означає, що убивця повинен мати ПРЯМИЙ або НЕПРЯМИЙ умисел на заподіяння смерті іншій (конкретній) людині. Прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.(частина друга статті 24 Кримінального Кодексу України). У випадку із вбивством прямий умисел ( тобто суб’єктивна сторона цього злочину) означає- особа знала, що вбивство це злочин, передбачала наслідки вбивства і смерті людині і ХОТІЛА СМЕРТІ САМЕ ЦІЄЇ ЛЮДИНИ.

Непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання (частина третя статті 24 Кримінального Кодексу України). У випадку із вбивством непрямий умисел ( тобто суб’єктивна сторона цього злочину) означає- особа знала, що вбивство це злочин, передбачала наслідки вбивства і смерті людині і ВНАСЛІДОК СВОЇХ ДІЙ ПРИПУСКАЛА смерть САМЕ ЦІЄЇ ЛЮДИНИ.

Умисел повинен бути направлений на позбавлення життя.

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Щодо елементів злочину (об‘єкт, суб‘єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона) і про те, що між елементами злочину повинен бути причинно-наслідковий зв’язок і що лише наявність ВСІХ елементів утворює склад злочину- окрема лекція. Але теж за третій курс університетської програми.

Об‘єктивна сторона злочину вбивство- це дії скеровані на позбавлення життя конкретної особи. Тобто вбивця повинен безпосередньо вчиняти дії які призвели до смерті(вдарити ножем, вистрілити із зброї, підпалити приміщення І забарикадувати двері не даючи можливості вийти тощо). Це теж інша лекція, але той же третій курс", - заявив Власенко.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

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Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.







