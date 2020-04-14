Власенко - ДБР у справі Чорновол: Умисне вбивство передбачає, що особа хотіла смерті саме цій людині. Це 3-й курс університетської програми

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп ("Батьківщина") Сергій Власенко, передає Цензор.НЕТ.
"Спеціально для співробітників ДБР (виписка з курсу лекцій" Кримінальне право "- третій курс університетської програми навчання)
Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині ( частина перша статті 115 Кримінального Кодексу України).
В цьому визначенні слово умисне означає, що убивця повинен мати ПРЯМИЙ або НЕПРЯМИЙ умисел на заподіяння смерті іншій (конкретній) людині. Прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.(частина друга статті 24 Кримінального Кодексу України). У випадку із вбивством прямий умисел ( тобто суб’єктивна сторона цього злочину) означає- особа знала, що вбивство це злочин, передбачала наслідки вбивства і смерті людині і ХОТІЛА СМЕРТІ САМЕ ЦІЄЇ ЛЮДИНИ.
Непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання (частина третя статті 24 Кримінального Кодексу України). У випадку із вбивством непрямий умисел ( тобто суб’єктивна сторона цього злочину) означає- особа знала, що вбивство це злочин, передбачала наслідки вбивства і смерті людині і ВНАСЛІДОК СВОЇХ ДІЙ ПРИПУСКАЛА смерть САМЕ ЦІЄЇ ЛЮДИНИ.
Умисел повинен бути направлений на позбавлення життя.
Щодо елементів злочину (об‘єкт, суб‘єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона) і про те, що між елементами злочину повинен бути причинно-наслідковий зв’язок і що лише наявність ВСІХ елементів утворює склад злочину- окрема лекція. Але теж за третій курс університетської програми.
Об‘єктивна сторона злочину вбивство- це дії скеровані на позбавлення життя конкретної особи. Тобто вбивця повинен безпосередньо вчиняти дії які призвели до смерті(вдарити ножем, вистрілити із зброї, підпалити приміщення І забарикадувати двері не даючи можливості вийти тощо). Це теж інша лекція, але той же третій курс", - заявив Власенко.
10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.