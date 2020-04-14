Ми почали аудит системи охорони здоров'я, перші сигнали - тривожні, - глава МОЗ Степанов

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Ми почали аудит системи охорони здоров'я, перші сигнали - тривожні, - глава МОЗ Степанов

Минулого тижня Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов ініціював аудит вітчизняної медицини. І хоча перевірка ще триває, сигнали про стан медичної системи України є дуже тривожними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це глава відомства Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу в Міністерстві охорони здоров'я.

"Минулого тижня ми почали аудит всієї системи охорони здоров’я України. Станом на зараз можу сказати, що цифри, які ми отримуємо, сигнали, які ми отримуємо з регіонів, – тривожні", - зазначив Максим Степанов.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап реформи системи охорони здоров’я. Він полягає в тому, що практично всі комунальні медичні заклади (районні, міські, обласні лікарні) країни будуть отримувати кошти за прямим договором з НСЗУ. Станом на 1 квітня Національна служба здоров’я України підписала договори з 1524 закладами спеціалізованої медичної допомоги.

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Топ коментарі
+19 константен
Блятский цирк с гнусными клоунами и зебильными зрителями. Третий министр за квартал. И каждый со своим аудитом. Что же вы натворили...позор, война, дефолт и пандемия. И стыд от собственного гражданства страны победивших мудаков.
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14.04.2020 11:48
+17 Visitor
Так у нас везде сигналы тревожные, уже мир над нами смеётся. Западные партнёры так и сказали, что борьба с коррупцией только на бумаге.
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14.04.2020 11:39
+12 Envoy
Сигналы тревожные ... В системе здравоохранения один сигнал - полная жопа .
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14.04.2020 11:40
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