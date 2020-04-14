51% українців підтримує ухвалення "антиКоломойського закону", - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

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51% українців підтримує ухвалення "антиКоломойського закону", - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Найбільше прихильників цих змін серед найстарших опитаних, прихильників партій "Європейська Солідарність" і "Голос".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

40% опитаних зазначили, що знають про те, що нещодавно Верховна Рада проголосувала за закон про заборону повернення націоналізованих банків їх попереднім власникам,

27% щось чули про це, 31% – нічого про це не знають.

51% опитаних підтримують цей закон, 17% - проти, 32% - не змогли оцінити. Найбільше прихильників цих змін серед найстарших опитаних, прихильників партій "Європейська Солідарність" і "Голос".

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Опитані частіше стежать за новинами про ситуацію про коронавірус, ніж за новинами про політику (72% проти 43%).

51% українців підтримує ухвалення антиКоломойського закону, - опитування Рейтингу 01
51% українців підтримує ухвалення антиКоломойського закону, - опитування Рейтингу 02
51% українців підтримує ухвалення антиКоломойського закону, - опитування Рейтингу 03

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Топ коментарі
+23 Привет
А молодое зебилье разумеется против...причина проста...тупость..
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14.04.2020 11:40
+21 SANDY
може, ті, що не підтримують, скинуться по кілька штук зелених для своєї бабусі і закриємо цю тему?
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14.04.2020 11:40
+20 ptn hlo 428037f7
51% украинцев поддерживает принятие "антиКоломойского закона", - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2631
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14.04.2020 11:46
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