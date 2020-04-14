Найбільш тяжкі статті надумані, за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи доведеться відповідати, - Сергій Горбатюк про справу Тетяни Чорновол

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів колишній керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
За його словами, те, що відбувається зараз із Чорновол, нагадує незаконне притягнення до відповідальності майданівців у 2013-2014 роках. Він уточнив, що не бачив самого тексту підозри, висунутої їй, але якщо виходити з тих фактів, які зібрало раніше Управління спецрозслідувань ГПУ, то говорити про умисне вбивство або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень немає підстав. Як і про те, що людину спеціально утримували в будівлі в момент пожежі.
"На мій погляд, слідчі і прокурори виконують незаконні вказівки керівництва ДБР. Це той випадок, коли є ознаки одного злочину - підпалу - і це, на їхню думку, дозволяє інкримінувати купу інших статей, що абсолютно не відповідає дійсності, не підтверджено матеріалами справи. Фактично такі дії є незаконними. Адже якщо підписується підозра і притягується до відповідальності завідомо невинна особа, то в тих, хто це робить, настає кримінальна відповідальність", - вважає Сергій Горбатюк.
Більше подробиць про цю ситуацію, а також про те, які наслідки може спричинити справа Чорновол, він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, яке буде опубліковано найближчим часом.
10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.
Дмитро Корчинський
1 год ·
О 12.00 ДБР допитує Тетяну Чоргвіл, після цього суд по визначенню міріи запобіжного заходу.
Тетяна Чорновіл під час війни, окрім правильних речей, зробила багато помилок і дурниць, як і кожний з вас.
Проте, нині вата здійснює проти неї репресії, як проти учасниці Майдану. Її справа відкриває шлях репресіям проти всіх майданівців. Захистити її - справа нашого самозбереження.
Хто в Києві, треба прийти в ДБР і на суд.
Солідарність понад усе!