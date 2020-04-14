Найбільш тяжкі статті надумані, за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи доведеться відповідати, - Сергій Горбатюк про справу Тетяни Чорновол

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Загибель співробітника Партії регіонів Віталія Захарова не була умисним убивством. Він задихнувся від диму, коли був у будівлі, не маючи можливості її залишити. Тому, зокрема, умисне вбивство, яке інкримінують Тетяні Чорновол, є надуманим.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів колишній керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

За його словами, те, що відбувається зараз із Чорновол, нагадує незаконне притягнення до відповідальності майданівців у 2013-2014 роках. Він уточнив, що не бачив самого тексту підозри, висунутої їй, але якщо виходити з тих фактів, які зібрало раніше Управління спецрозслідувань ГПУ, то говорити про умисне вбивство або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень немає підстав. Як і про те, що людину спеціально утримували в будівлі в момент пожежі.

"На мій погляд, слідчі і прокурори виконують незаконні вказівки керівництва ДБР. Це той випадок, коли є ознаки одного злочину - підпалу - і це, на їхню думку, дозволяє інкримінувати купу інших статей, що абсолютно не відповідає дійсності, не підтверджено матеріалами справи. Фактично такі дії є незаконними. Адже якщо підписується підозра і притягується до відповідальності завідомо невинна особа, то в тих, хто це робить, настає кримінальна відповідальність", - вважає Сергій Горбатюк.

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Більше подробиць про цю ситуацію, а також про те, які наслідки може спричинити справа Чорновол, він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, яке буде опубліковано найближчим часом.

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

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Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.