Іспанія послаблює режим карантину: 300 тис. людей вийшли на роботу в мадридському регіоні

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Близько 300 000 працівників, які не мають стосунку до екстрених служб, вийшли на роботу в понеділок у мадридському регіоні Іспанії після рішення влади почати послаблення заходів щодо стримування поширення коронавірусу.

Про це повідомив CNN представник місцевої влади, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що знято лише деякі обмеження, щоб дозволити тим, хто не може працювати з дому, наприклад, працівникам будівельної та виробничої галузей, виконувати їхні завдання.

Однак магазини, бари, ресторани та інші подібні заклади залишаються закритими.

Як превентивні заходи, поліція роздає захисні маски на станціях метро та в інших транспортних вузлах, нагадуючи про соціальне дистанціювання та регулярне миття рук.

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Нагадаємо, що Іспанія на сьогодні посідає друге місце у світі за кількістю заражених і третє - за кількістю померлих від коронавірусу.