Іспанія послаблює режим карантину: 300 тис. людей вийшли на роботу в мадридському регіоні

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Іспанія послаблює режим карантину: 300 тис. людей вийшли на роботу в мадридському регіоні

Близько 300 000 працівників, які не мають стосунку до екстрених служб, вийшли на роботу в понеділок у мадридському регіоні Іспанії після рішення влади почати послаблення заходів щодо стримування поширення коронавірусу.

Про це повідомив CNN представник місцевої влади, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що знято лише деякі обмеження, щоб дозволити тим, хто не може працювати з дому, наприклад, працівникам будівельної та виробничої галузей, виконувати їхні завдання.

Однак магазини, бари, ресторани та інші подібні заклади залишаються закритими.

Як превентивні заходи, поліція роздає захисні маски на станціях метро та в інших транспортних вузлах, нагадуючи про соціальне дистанціювання та регулярне миття рук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Іспанії знизилася добова смертність від COVID-19

Нагадаємо, що Іспанія на сьогодні посідає друге місце у світі за кількістю заражених і третє - за кількістю померлих від коронавірусу.

Коронавірус і карантин
Іспанія карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+11 Ernst List
Опасность умереть от голода или съехать в Великую Депрессию с миллионами людей без средств к существованию выше чем опасность от КОВИД-19. От него защищают в большинстве случаев простые правила гигиены и социальная дистанция.
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14.04.2020 12:10
+4 Ernst List
Не судите по себе.
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14.04.2020 12:14
+3 Маркиз
Мир принадлежит долбо....ам. Сопротивление бесполезно.

Испания ослабляет режим карантина: 300 тыс. человек вышли на работу в мадридском регионе - Цензор.НЕТ 9433
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14.04.2020 12:05
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