Рейтинг партій: "Слуга народу" - 38,1%, ЄС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,1%, "Батьківщина" - 9,1%, "Голос" - не проходить, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

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20% виборців поки не визначилися зі своїм вибором.

Про це йдеться в дослідженні "Рейтингу", передає Цензор.НЕТ.

"Лідером електоральних симпатій на виборах до Верховної Ради є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 38,1% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. 15,4% таких опитаних готові підтримати партію "Європейська Солідарність", 14,1 % - партію "Опозиційна платформа - За життя", 9,1% - партію "Батьківщина". Рейтинг інших політичних сил - нижче 4%. Тих, хто не визначився з вибором, - близько 20%", - йдеться в дослідженні.

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