Рейтинг партій: "Слуга народу" - 38,1%, ЄС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,1%, "Батьківщина" - 9,1%, "Голос" - не проходить, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

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Рейтинг партій: "Слуга народу" - 38,1%, ЄС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,1%, "Батьківщина" - 9,1%, "Голос" - не проходить, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

20% виборців поки не визначилися зі своїм вибором.

Про це йдеться в дослідженні "Рейтингу", передає Цензор.НЕТ.

"Лідером електоральних симпатій на виборах до Верховної Ради є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 38,1% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. 15,4% таких опитаних готові підтримати партію "Європейська Солідарність", 14,1 % - партію "Опозиційна платформа - За життя", 9,1% - партію "Батьківщина". Рейтинг інших політичних сил - нижче 4%. Тих, хто не визначився з вибором, - близько 20%", - йдеться в дослідженні.

Також читайте: 51% українців підтримує ухвалення "антиКоломойського закону", - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: Слуга народу - 38,1%, ЄС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,1%, Батьківщина - 9,1%, Голос - не проходить, - опитування Рейтингу 01
Рейтинг партій: Слуга народу - 38,1%, ЄС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,1%, Батьківщина - 9,1%, Голос - не проходить, - опитування Рейтингу 02

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Топ коментарі
+42 wake up-UA
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 38,1%, ЕС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,1%, "Батькивщина" - 9,1%, "Голос" - не проходит, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3509
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14.04.2020 12:24
+25 Gal
Слуга народу - 38,1%? Мдя.. психічне здоров`я населення викликає тривогу...
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14.04.2020 12:25
+15 ВКЛ_это_мы_01
Кто за то, чтобы Ермак сделал орков субъектами? - 38,1%
Кто за то, чтобы вернуть банк Коломойскому? - 38,1%
Кто за дефолт? - 38,1%
Кто за посадку майдановцев? - 38,1%
Кто за то, чтобы продолжать освобождать территории для орков? - 38,1%
Кто за то, чтобы должности покупались у ОПы? - 38,1%
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14.04.2020 12:32
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