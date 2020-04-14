Австрія знімає частину карантинних обмежень: штрафи за відсутність масок і недотримання дистанції зберігаються

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В Австрії з вівторка відновлюють роботу перші магазини і підприємства в сфері послуг.

Про це повідомляє місцевий телеканал ORF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Досі в країні через пандемію коронавірусу працювали тільки продуктові магазини, аптеки, магазини з товарами для тварин, банки, поштові відділення, пральні і хімчистки, а також автозаправні станції.

З вівторка, згідно з розпорядженням австрійського міністра охорони здоров'я Рудольфа Аншобера, починають працювати автомайстерні і майстерні з ремонту велосипедів, автомобільні мийки, будівельні та садівничі ринки незалежно від площі приміщень. Також відкриваються невеликі торгові приміщення, як-от магазини оптики, одягу і взуття. Головна умова - їхня площа не має перевищувати 400 квадратних метрів.

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За даними Австрійської економічної палати, в цілому тільки у Відні у вівторок відкриваються 4,6 тис. торгових точок і підприємств сфери послуг.

При цьому продавці і співробітники магазинів мають стежити за тим, щоб відвідувачі дотримувалися мінімальну дистанцію в 1 метр, якщо цього не буде, можливі штрафи до 3,6 тис. євро. Для магазинів площею до 400 квадратних метрів максимальна допустима щільність відвідувачів - один клієнт на 20 квадратних метрів площі. Більші торгові точки, як-от будівельні ринки, також зобов'язані стежити за дотриманням дистанції, в разі недотримання можливі штрафи до 30 тис. євро.

Як і раніше закритими залишаються великі торгові центри, меблеві магазини і салони-перукарні, готелі і ресторани.

Відвідувачі магазинів у Австрії також в обов'язковому порядку повинні носити маски.