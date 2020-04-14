Наглядова рада "Укрзалізниці" рекомендує Кабміну звільнити Желько Марчека з посади в.о. голови правління

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Наглядова рада "Укрзалізниці" рекомендує Кабінету міністрів звільнити Желько Марчека з посади виконувача обов'язків голови правління.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Очікується, що це питання буде розглянуто на найближчому засіданні уряду.

Крім того, наглядова рада ухвалила рішення про негайне відсторонення Марчека від здійснення повноважень члена правління, відповідального за людські ресурси.

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Повідомляється, що наглядова рада і правління будуть продовжувати ухвалювати всі необхідні рішення для забезпечення операційної та фінансової стабільності і працездатності компанії.

Нагадаємо, тимчасово виконуючий обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця" Желько Марчек вважає, що міністра інфраструктури Владислава Криклія дезінформували щодо реального стану справ в компанії.

Раніше міністр інфраструктури анонсував майбутнє звільнення Марчека. 7 квітня він сказав про це ТСН, 11 квітня - "Радіо Свобода".

2 квітня 2020 року наглядова рада "Укрзалізниці" відсторонила Желько Марчека, тимчасово призначеного Кабміном в.о. глави УЗ, від керівництва компанією.

Марчек був призначений в.о. голови "Укрзалізниці" рішенням Кабінету міністрів від 5 лютого.

3 лютого уряд звільнив главу "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

Кравцов стверджує, що показники його роботи влаштовували наглядову раду "Укрзалізниці", і причин для його звільнення не було.