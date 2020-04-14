Суд у справі Чорновол перенесли на 16:00. ДОКУМЕНТ

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Суд у справі екснардепки Тетяни Чорновол перенесли на дві години.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначимо, засідання мало розпочатися о 14:00.

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

Суд у справі Чорновол перенесли на 16:00 01

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Підозра Чорновол
ПР суд Чорновол Тетяна Євромайдан ДБР
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Топ коментарі
+11 Федор solovero
Суд по делу Чорновол перенесли на 16:00 - Цензор.НЕТ 1611
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14.04.2020 12:37
+9 5 копійок
О як швидко діють. Справа вже в суді. А інші справи чекають своєї черги роками.
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14.04.2020 12:41
+7 Cheba AtWork
Интересно, почему её судит Печерский райсуд, а не Бориспольский по месту жительства обвиняемой? Бориспольский недостаточно управляемый, чтобы выдать желаемое "правильное" решение?
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14.04.2020 12:43
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