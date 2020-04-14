Російські пілоти причетні до авіаатак на госпіталі в Сирії навесні 2019 року, - розслідування The New York Times

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Видання простежило, як в травні 2019 упродовж дванадцяти годин були атаковані чотири госпіталі, і встановило причетність російських пілотів до кожної з атак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування The New York Times.

Це вдалося довести, проаналізувавши розшифровки радіопереговорів російських військових пілотів з диспетчерами, записи спостережень за військовими літаками, а також свідчення очевидців.

За даними правозахисної організації "Лікарі за права людини", яка відстежує напади на медичних працівників у Сирії, з початку 2011 року було скоєно 583 атаки. 266 з них сталися після жовтня 2015 року, коли Росія почала військову операцію в країні. З 2011 року загинули не менше 916 медпрацівників.

Журналісти отримали записи "спотерів" - групи спостерігачів, які з землі стежать за пересуванням літаків і попереджають жителів про насування атак, і зіставили їх з часом кожного удару, щоб упевнитися, що в небі були саме російські літаки.

Записи "спотерів" від 5 і 6 травня показали, що саме російські пілоти були в небі під час нальотів на кожен з госпіталів. Кожен удар знайшов підтвердження в радіопереговорах російських пілотів.

Зазначається, що Російський уряд не дав прямої відповіді на питання про атаки на ці чотири госпіталі. Замість цього, прессекретар Міністерства закордонних справ послалася на попередні заяви в пресі, в яких говорилося, що Росія завдає точкові удари тільки по "чітко перевірених цілях".

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У серпні 2019 генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прийняв рішення про розслідування авіаударів по госпіталях. Це розслідування ще триває. Зокрема, воно повинно визначити, чому госпіталі, які добровільно внесли своє місце розташування в список, створений ООН якраз щоб запобігти таким атакам, проте, були атаковані. Цей список був наданий серед інших і Росії.

Як повідомили сирійські медпрацівники, на їхню думку, список ООН став чимось на зразок списку цілей для російської і сирійської військової авіації.

5 і 6 травня Росія атакувала чотири госпіталі. Всі вони були в цьому списку.

Спочатку був атакований госпіталь Набeд аль-Хаят, один з головних підземних травматологічних центрів у південній провінції Ідліб, який обслуговував більш ніж 200 тисяч людей. За даними благодійної американської організації Syria Relief and Development, яка надавала йому підтримку, цей госпіталь проводив близько 500 операцій і надавав допомогу більш ніж 5000 пацієнтам на місяць.

Набед аль-Хаят був атакований три рази з моменту свого відкриття в 2013 році. Для захисту від авіаударів він недавно перемістився в підземний комплекс на сільськогосподарській території.

Спотер зафіксував російський військовий літак у небі над госпіталем під час атаки. Пілот ВКС повідомив по радіозв'язку, що "спрацював" по своїй цілі о 17:30, що відповідає часу удару. Він незабаром повідомив про ще три удари, кожен приблизно через п'ять хвилин після попереднього, що відповідає хронології подій зі слів лікаря.

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Протягом дванадцяти годин російські пілоти розбомбили ще два госпіталі: підземний шпиталь Кафр-Зіта і ортопедичний госпіталь Аль-Амаль. В обох випадках спотери фіксували російські військові літаки в небі під час атак. Російські пілоти доповідали в радіопереговорах, що вони "спрацювали" по своїх цілях, саме в той час, коли за свідченнями відбулися атаки.