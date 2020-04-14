На території Лаври стоять пости з правоохоронцями, потрапити туди можна за спецдозволом, - Кличко

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На території Києво-Печерської лаври посилили карантинні заходи. Поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу.

"Вчора ми посилили карантинні заходи в Лаврі. На території виставили 4 пости з правоохоронців і фахівців лабораторного центру. Поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території. Потрапити туди можна тільки за спеціальним дозволом. Вчора ми направили медичні бригади в Лавру. Медобстеження там пройшли 230 служителів Лаври і 68 студентів духовної семінарії. Серед них виявили хворих. Двох госпіталізували. Один відмовився від госпіталізації", - розповів Кличко.

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На сьогодні заплановано відбір зразків для лабораторного дослідження ПЛР у служителів Київської духовної академії і семінарії.

Крім того, сьогодні вранці почали посилену дезінфекцію приміщень Києво-Печерської лаври. Її будуть робити щодня. Як і медогляд всіх, хто живе на території Лаври.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Києво-Печерська лавра закривається на карантин.