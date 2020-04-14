Луценко не мав права змінювати підслідність справи про пожежу в офісі ПР, бо є свідком, - ДБР

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Державне бюро розслідувань повідомляє, що ексгенпрокурор Юрій Луценко не міг ухвалювати рішень щодо розслідування справ Майдану, оскільки він є свідком подій Революції Гідності.

Про це йдеться в заяві ДБР у справі Тетяни Чорновол, передає Цензор.НЕТ.

"Досудове розслідування у справі за фактом вбивства Захарова Володимира Костянтиновича, 1948 р.н., з 18.02.2014 по 15.11.2017 проводилося слідчими МВС… Після ухвалення Генеральним прокурором Луценком Ю. рішення про зміну підслідності у зазначеному провадженні та передачу його до Департаменту спецрозслідування під керівництвом Горбатюка С. слідчі дії у провадженні не проводилися. Повідомлення Луценка Ю. про його особисту присутність під час подій, пов’язаних з підпалом офісу "Партії регіонів", вказує на незаконність ухвалення ним процесуальних рішень у цьому провадженні, де він є свідком та може свідчити про конфлікт інтересів під час ухвалення рішення про зміну підслідності у кримінальному провадженні", - завили в ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Говорити про умисне вбивство охоронця офісу - юридичний абсурд. Підозра Чорновол відверто незаконна", - Луценко