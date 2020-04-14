Чорновол: "Венедіктова умиває руки і перекладає відповідальність за взяття під варту на Портнова"

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вовк - суддя Портнова. Ви вірите, що не буде взяття під варту?", - йдеться в повідомленні.
"Ситуація, насправді, така: Венедіктова умиває руки і перекладає відповідальність за взяття під варту на Портнова. Суддя має повне право на жорсткішу санкцію, тим більше, що стаття серйозна і відповідальність - "вишка". Хіба що підтримка злякає ... ", - додала вона.
Это очень большая ошибка!!!..
Уроки Майдану їх нічому не навчили, тому що революція не була доведена до логічного завершення - фізичного знищення ворогів.
Ну що ж, раніше розпочнему, раніше закінчемо..