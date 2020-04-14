Чорновол: "Венедіктова умиває руки і перекладає відповідальність за взяття під варту на Портнова"

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Екснардепка Тетяна Чорновол сумнівається, що її не візьмуть під варту.

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вовк - суддя Портнова. Ви вірите, що не буде взяття під варту?", - йдеться в повідомленні.

"Ситуація, насправді, така: Венедіктова умиває руки і перекладає відповідальність за взяття під варту на Портнова. Суддя має повне право на жорсткішу санкцію, тим більше, що стаття серйозна і відповідальність - "вишка". Хіба що підтримка злякає ... ", - додала вона.

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