Чорновол: "Венедіктова умиває руки і перекладає відповідальність за взяття під варту на Портнова"

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Чорновол: "Венедіктова умиває руки і перекладає відповідальність за взяття під варту на Портнова"

Екснардепка Тетяна Чорновол сумнівається, що її не візьмуть під варту.

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вовк - суддя Портнова. Ви вірите, що не буде взяття під варту?", - йдеться в повідомленні.

"Ситуація, насправді, така: Венедіктова умиває руки і перекладає відповідальність за взяття під варту на Портнова. Суддя має повне право на жорсткішу санкцію, тим більше, що стаття серйозна і відповідальність - "вишка". Хіба що підтримка злякає ... ", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільш тяжкі статті надумані, за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи доведеться відповідати, - Сергій Горбатюк про справу Тетяни Чорновол

Чорновол: Венедіктова умиває руки і перекладає відповідальність за взяття під варту на Портнова 01

Підозра Чорновол
Портнов ПР Чорновол Тетяна Євромайдан Вовк суддя ДБР Венедіктова
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Топ коментарі
+26 Шрек Баблокат
я думаю, что Зеленая власть поломает себе хребет, начиная репрессии против Майдановцев..
Это очень большая ошибка!!!..
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14.04.2020 13:06
+25 Sergii Ustim
Все идет своим чередом, видать сильно подгорает у портянки, раз так суетится. Чем абсурднее будут их выбрыки, тем сильнее их будут бить, и Вовка этого и остальных. Обидеть Таню может каждый, не каждый сможет убежать...
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14.04.2020 13:06
+20 Вла
Схоже на те, що зюзікі разом з портняжкой вирішили качнути ситуацію.
Уроки Майдану їх нічому не навчили, тому що революція не була доведена до логічного завершення - фізичного знищення ворогів.
Ну що ж, раніше розпочнему, раніше закінчемо..
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14.04.2020 13:05
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