Рада продовжує працювати у звичайному режимі: єдине - у нас більше комітетів і менше пленарних засідань, - Разумков

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За словами голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, парламент зможе вийти з режиму позачергових засідань і повернутися до пленарних у тому випадку, якщо не буде достатньо механізмів для ухвалення рішень.

Про це завив Разумков в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Перейти в постійний режим пленарних засідань, звичайний режим, я думаю, що сьогодні не зовсім доцільно, тому що ризики захворювання доволі ще високі. Сьогоднішні можливості, які є, дають нам реальні механізми ухвалювати рішення. Якщо ми будемо бачити, що цього недостатньо, то, я думаю, що ми перейдемо до звичайних пленарних засідань", - розповів спікер.

Він зазначив, що нардепи працюють, але в комітетах.

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"Верховна Рада продовжує працювати у звичайному режимі. Ми єдине що змінили: наш графік. У нас більше комітетів, менше пленарних засідань", – пояснив Разумков.