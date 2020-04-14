Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці: Закриття кладовищ, перенесення поминальних днів і посилений контроль на в'їздах до Києва

3178

Із 16 по 20 квітня запровадять посилений контроль на постах, виставлених на в'їздах до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Хочу зазначити, що з четверга, 16 квітня, до наступного понеділка ми посилюємо контроль на постах, виставлених на в'їздах до Києва. Зокрема, вводиться обов'язкова термометрія для пасажирів транспорту, що прямує в столицю. Це стосується автобусів, вантажно-пасажирського та легкового транспорту, що перевозить більше трьох пасажирів (включно з водієм)", - сказав Кличко.

Також він наголосив, що в поминальні дні всі кладовища міста, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом 551 хворий, - Кличко

"Поминання перенесене на 6 червня. Нагадаю, з пропозицією перенести поминальні дні виступили і представники конфесій, з якими я неодноразово зустрічався", - зазначив Віталій Кличко.