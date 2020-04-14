Ярославський разом з міською владою Харкова створює Центр вірусології в складі "Екополіс ХТЗ"

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Ярославський разом з міською владою Харкова створює Центр вірусології в складі "Екополіс ХТЗ"

У Харкові на базі інноваційної ділової екосистеми "Екополіс ХТЗ" Олександра Ярославського буде створено сучасний дослідницький вірусологічний центр, який стане відправною точкою для медичного кластера цього масштабного проєкту.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Харкова Геннадій Кернес.

"Сьогодні вся світова наука працює над пошуком вакцини від коронавірусу. Харків - наукова столиця України, і 2020 рік у нас - рік медицини. Тому ми з Олександром Ярославським обговорили ідею створення в нашому місті потужного центру вірусології. Ярославський готовий на базі медичного центру Харківського тракторного заводу, де зараз створюється багатопрофільний технопарк Екополіс ХТЗ, створити лабораторію, яка не має аналогів в Україні. Називатися вона буде Експертний лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту. Саме з неї почнеться медичний кластер Екополіса ХТЗ", - розповів мер Харкова.

Як зазначив Кернес, місто підтримає розвиток досліджень у сфері медицини і фармації в Екополісі ХТЗ, і підтвердить статус Харкова як наукової столиці.

"Я як мер і вся моя команда надамо всю необхідну підтримку. Разом з Ярославським ми запросимо провідних вірусологів, всім забезпечимо, і будемо створювати провідін препарати і вакцини - і не тільки проти коронавірусу. Харків - це наука, Харків - це медицина і фармація, Харків - це високі технології! Так було, є і буде!", - заявив мер міста.

У DCH Ярославського підтвердили намір створити суперсучасний вірусологічний центр, причому в стислі терміни. "Все, що стосується охорони здоров'я - це високі технології. А, значить, від початку один із пріоритетних напрямів "Екополіс ХТЗ", - повідомили в пресслужбі.

Ярославський разом з міською владою Харкова створює Центр вірусології в складі Екополіс ХТЗ 01

Як відомо, "Екополіс ХТЗ" створюється на базі легендарного Харківського тракторного заводу (ХТЗ), що належить Олександру Ярославському. Після редевелопменту території підприємства на вільних площах багатофункціональна екосистема, що включає різні напрями. "Екополіс ХТЗ" складатиметься з індустріального парку, IT-кластеру, логістичного, торгового, дослідницького, освітнього і медичного кластерів. Ярославський планує інвестувати в "Екополіс-ХТЗ" близько $ 1 млрд, що дасть Харкову понад 10 тис. нових високотехнологічних робочих місць. Інноваційні технології, розроблені для "Екополіс ХТЗ", дозволять підняти на новий рівень стратегічно важливе для України з її потужним агросектором виробництво сучасної тракторної техніки, максимально ефективно використовувати наявний потенціал ХТЗ для розвитку науки, промисловості і міжнародних економічних зв'язків.

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Топ коментарі
+3 Jane Doe 286fa149
очередные сказки с рисунками. когда Косюк завод начнет строить, фундамент заложил хоть? хотя избирателем зелеи норм. Дурень думкою багатие))
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14.04.2020 13:35
+2 Olga Mansika
Це добра новина.Прийшов час віддавати,а не брати.Такий центр потрібен Україні.Як би ж всі "грошові мішки" це зрозуміли
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14.04.2020 13:29
+1 Сергей Яковлев e7f4e3fd
бандит .но!не жадный в отличии от жидов
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14.04.2020 13:21
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