Ярославський разом з міською владою Харкова створює Центр вірусології в складі "Екополіс ХТЗ"

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У Харкові на базі інноваційної ділової екосистеми "Екополіс ХТЗ" Олександра Ярославського буде створено сучасний дослідницький вірусологічний центр, який стане відправною точкою для медичного кластера цього масштабного проєкту.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Харкова Геннадій Кернес.

"Сьогодні вся світова наука працює над пошуком вакцини від коронавірусу. Харків - наукова столиця України, і 2020 рік у нас - рік медицини. Тому ми з Олександром Ярославським обговорили ідею створення в нашому місті потужного центру вірусології. Ярославський готовий на базі медичного центру Харківського тракторного заводу, де зараз створюється багатопрофільний технопарк Екополіс ХТЗ, створити лабораторію, яка не має аналогів в Україні. Називатися вона буде Експертний лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту. Саме з неї почнеться медичний кластер Екополіса ХТЗ", - розповів мер Харкова.

Як зазначив Кернес, місто підтримає розвиток досліджень у сфері медицини і фармації в Екополісі ХТЗ, і підтвердить статус Харкова як наукової столиці.

"Я як мер і вся моя команда надамо всю необхідну підтримку. Разом з Ярославським ми запросимо провідних вірусологів, всім забезпечимо, і будемо створювати провідін препарати і вакцини - і не тільки проти коронавірусу. Харків - це наука, Харків - це медицина і фармація, Харків - це високі технології! Так було, є і буде!", - заявив мер міста.

У DCH Ярославського підтвердили намір створити суперсучасний вірусологічний центр, причому в стислі терміни. "Все, що стосується охорони здоров'я - це високі технології. А, значить, від початку один із пріоритетних напрямів "Екополіс ХТЗ", - повідомили в пресслужбі.

Як відомо, "Екополіс ХТЗ" створюється на базі легендарного Харківського тракторного заводу (ХТЗ), що належить Олександру Ярославському. Після редевелопменту території підприємства на вільних площах багатофункціональна екосистема, що включає різні напрями. "Екополіс ХТЗ" складатиметься з індустріального парку, IT-кластеру, логістичного, торгового, дослідницького, освітнього і медичного кластерів. Ярославський планує інвестувати в "Екополіс-ХТЗ" близько $ 1 млрд, що дасть Харкову понад 10 тис. нових високотехнологічних робочих місць. Інноваційні технології, розроблені для "Екополіс ХТЗ", дозволять підняти на новий рівень стратегічно важливе для України з її потужним агросектором виробництво сучасної тракторної техніки, максимально ефективно використовувати наявний потенціал ХТЗ для розвитку науки, промисловості і міжнародних економічних зв'язків.