Підозра Чорновол - диверсійна кампанія за сценарієм Кремля, - нардепи "ЄС"

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Нардепи фракції "Європейська Солідарність" під стінами ДБР, куди на допит викликали Тетяну Чорновол, закликали громадянське суспільство, демократичні політичні сили не залишатися байдужими до переслідувань учасників Майдану. Прикриваючись карантинними заходами, влада почала активний наступ на досягнення Революції Гідності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

За словами Андрія Парубія, зараз розгортається інформаційно-диверсійна кампанія, мета якої - переконати весь світ і українців, що на Майдані саме майданівці атакували правоохоронні органи, а ті змушені були захищатися.

"Кремль і Російська Федерація намагаються переконати всіх, що майданівці є злочинцями, що в країні відбувся державний переворот. Це свідчення того, що теперішня влада і президент Зеленський, керівник ДБР і генпрокурор сьогодні виконують сценарій, намальований за межами України, і завдання його - дискредитація Майдану", - зазначив Парубій.

"Кожен, хто сьогодні порушує закон, кожен, хто дискредитує Майдан, кожен, хто хоче знищити права і свободи і волю до боротьби, – він отримає відповідь від усіх українців. Так що бійтеся, бо ми не боїмося", – наголосила нардепка Федина.

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"Очевидним є те, що сьогоднішні процеси – це помста за боротьбу патріотів за свою країну, помста за боротьбу проти окупації, помста за боротьбу за самостійність", – заявив нардеп Ахтем Чийгоз.

"Помста дійсно продовжується, і ми бачим це в справі Шеремета. Це Юля Кузьменко, Яна Дугарь, Андрій Антоненко. Це волонтери, добровольці, майданівці. Ті справи, які фабрикуються проти них, в тому числі, Тетяна Чорновол", - зазначив нардеп Бондар.

Нардеп Олексій Гончаренко наголосив: "Прикриваючись епідемією, прикриваючись карантином, влада вдалася до політичного мародерства і хоче знищити реальну єдину опозицію – це українські патріотичні сили. І розправа над Тетяною Чорновол це є просто частиною і знаком попередження всім іншим – мовчіть, не стате своє слово проти, не захищайте Україну. Цього не буде. Вони цього не досягнуть".

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