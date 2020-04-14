Використання українських літаків "Мрія" і "Руслан" у боротьбі з COVID-19 зміцнює співпрацю НАТО з Києвом, - Столтенберг

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Генеральний секретар НАТО вітає використання українських літаків "Мрія" і "Руслан" для стратегічних перевезень медичного обладнання в боротьбі з пандемією коронавірусу, що демонструє тісну співпрацю союзників по Альянсу з Україною.

"Я бачив ці літаки - вони величезні, у них є величезні можливості, і українські літаки демонструють, як НАТО працює з партнером - Україною, щоб забезпечити повітряні перевезення для союзників по НАТО", - сказав він у вівторок у ході відеопресконференції , передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Пресконференція відбулася напередодні позачергового засідання міністрів оборони Північно-Атлантичного Альянсу, яке пройде по захищених каналах у форматі відеоконференції, і яке було скликане за ініціативою генсека в зв'язку з пандемією COVID-19.

Генсек підкреслив, що союзники вітають той факт, що у НАТО є багато партнерів. "Ми можемо разом стояти і реагувати на спільні виклики, яким є криза COVID-19", - додав він.

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Столтенберг зазначив, що вітає тісне партнерство з Україною. "Це (пандемія коронавірусу. - Ред.) торкнулося нас всіх, це - спільний виклик, на який ми повинні реагувати спільно. Звичайно, ми зараз обговорюємо, як далі ми можемо посилити партнерство з Україною, і Програма посилених можливостей - один з елементів, щодо якої зараз йде обговорення, тому мені ще рано робити висновки, але все, що ми робимо разом, зміцнює партнерство між НАТО й Україною", - упевнений генсек Альянсу.