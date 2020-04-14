Якщо вдасться пройти Великдень з якомога меншою кількістю заражень, зможемо говорити про поліпшення ситуації, - Зеленський

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Якщо вдасться пройти Великдень з якомога меншою кількістю заражень, зможемо говорити про поліпшення ситуації, - Зеленський

Спад зараження COVID-19 зафіксовано на Тернопільщині.

Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського з питань боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

На нараді зазначалося, що зафіксовано спад зараження COVID-19 на Тернопільщині - в області, яка була серед лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом.

"Якщо нам вдасться пройти Великдень так, щоб не було скупчень і щоб поменше людей заразилися, ми зможемо говорити про покращення ситуації в Україні. Але доти кожен українець має усвідомлювати важливість карантину", – наголосив Президент.

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Коронавірус і карантин
Зеленський карантин Великдень COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+25 Червоно-Чорний
Зебил-уйди по хорошему-не будет пожизненного.
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14.04.2020 13:43
+16 Igor V 184bb5c7
Чем быстрее Украина избавится от ЗЕдиота - тем быстрее страна восстановит экономику после рыгозеленовируса
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14.04.2020 13:45
+13 Украина побеждает и победит
Якщо вдасться пройти Великдень з якомога меншою кількістю заражень, зможемо говорити про поліпшення ситуації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2204
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14.04.2020 13:56
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