"Укрпошта" готова працевлаштувати як мінімум 3 тис. українців, - Криклій

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"Укрпошта" готова працевлаштувати як мінімум 3 тис. українців, - Криклій

"Укрпошта" пропонує 3000 вакансій українцям. Команда працює над розширенням сервісів компанії і готова залучати людей до роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Навіть в умовах протидії поширення вірусу, що вплинули на якісь і звичний спосіб життя – ми все одно рухаємося далі і намагаємося подбати про тих, хто цього потребує найбільше. 3000 вакансій в "Укрпошті" та близько 150 тисяч робочих місць завдяки реалізації програми Велике будівництво - це тільки початок. Країна не зупиняється", - заявив Криклій.

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Вже зараз "Укрпошта" пропонує вакансії:

  • оператори
    • листоноші
    • начальники відділень
    • територіальні менеджери
    • водії
    • кур'єри
    • сортувальники
    • айтішники
    • аналітики

Зазначається, що після будівництва нових сортувальних центрів та запровадження нових послуг перелік вакансій буде розширено.

Коронавірус і карантин
карантин робота Укрпошта Криклій COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+14 Jane Doe 286fa149
4000 чистыми на руки, просто мечта для вернувшихся заробитчан))
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14.04.2020 13:43
+8 XENOmorph X e9763c3a
5 копійок Вони привозять сюди гроші,які і тут витрачаються.А щодо податків,то до них присмокталися олігархи.Саме вони собі з бюджету покривають збитки.
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14.04.2020 14:04
+7 Alex Verbenko
А велосипеды будут выдавать? Почтальоны без велосипедов - злые почтальоны)
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14.04.2020 13:43
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