"Укрпошта" готова працевлаштувати як мінімум 3 тис. українців, - Криклій

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"Укрпошта" пропонує 3000 вакансій українцям. Команда працює над розширенням сервісів компанії і готова залучати людей до роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Навіть в умовах протидії поширення вірусу, що вплинули на якісь і звичний спосіб життя – ми все одно рухаємося далі і намагаємося подбати про тих, хто цього потребує найбільше. 3000 вакансій в "Укрпошті" та близько 150 тисяч робочих місць завдяки реалізації програми Велике будівництво - це тільки початок. Країна не зупиняється", - заявив Криклій.

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Вже зараз "Укрпошта" пропонує вакансії:

оператори

• листоноші

• начальники відділень

• територіальні менеджери

• водії

• кур'єри

• сортувальники

• айтішники

• аналітики

Зазначається, що після будівництва нових сортувальних центрів та запровадження нових послуг перелік вакансій буде розширено.