Комісії вірусологів і пульмонологів перевірять готовність лікарень у регіонах до прийому хворих на COVID-19, - Степанов

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Комісії вірусологів і пульмонологів перевірять готовність лікарень у регіонах до прийому хворих на COVID-19, - Степанов

В областях перевірять готовність лікарень до прийому хворих на коронавірус і як виконується протокол лікування таких хворих.

Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського з питань боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, дві комісії - вірусологів і пульмонологів - перевірять стан забезпечення медичними засобами лікарень у регіонах і готовність медпрацівників до прийому хворих. Також буде детально вивчений кожен випадок смерті, щоб з'ясувати причини, особливо в областях, де рівень смертності дуже високий.

"Дійсно, в деяких областях кількість смертей значно вища, ніж в інших. Це насторожує. Можливо, нашим лікарям у регіонах треба чимось допомогти", - сказав Володимир Зеленський.

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Коронавірус і карантин
Зеленський карантин смерть лікарі лікування Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 wake up-UA
А місця для обсервації в прикордонних регіонах вже перевірили чи ще реєстр не склали? Комиссии вирусологов и пульмонологов проверят готовность больниц в регионах к приему больных Covid-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5424
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14.04.2020 13:48
+2 Антип61
О, наконец-то началась подготовка к эпидемии. А раньше что за клоунада была, Зеля?
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14.04.2020 13:50
+2 Ali Hasan
Спочатку звільняють лікарів, знімають фінансування лікарень, а потім перевіряють лікарні щодо готовності приймати хворих на короновірус? Відомо як таких називають!
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14.04.2020 13:55
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