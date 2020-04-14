Японські депутати урізають собі зарплату на 20%: гроші спрямують на подолання кризи

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Правляча партія Японії та опозиція домовилися у вівторок про скорочення зарплати законодавців на 20 відсотків протягом року в межах зусиль з подолання кризи, викликаної коронавірусом.

Про це повідомляє Nippon, передає Цензор.НЕТ.

Домовленість була досягнута на зустрічі між Хіроші Моріяма, головою парламенту від правлячої Ліберально-демократичної партії, і Джаном Азумі, главою опозиційної Конституційно-демократичної партії Японії.

Очікується, що як правляча, так і опозиційна сторони узгодять план дій і внесуть поправки в закон про зарплати законодавців, щоб почати зниження вже наступного місяця.

Відповідно до закону, членам обох палат Сейму, парламенту Японії, платять 1 294 000 єн ($ 12,03 тис.) на місяць. Скорочення на 20% зменшить суму до 1 035 200 єн ($ 9 627).

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