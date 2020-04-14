Осередок COVID-19 зафіксовано на Миколаївщині, 9 заражених належать до тісного кола спілкування, - ОДА

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Станом на 09:00 14 квітня в Миколаївській області зареєстровано 14 підтверджених випадків COVID-19, усі вони зареєстровані у Вознесенському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.

14.04.2020 виявлено 9 нових випадків. З них 2 особи мешкають у с.Воронівка, 6 осіб з м.Вознесенська (4 із однієї родини) та 1 особа з с.Прибужани. Зазначені особи належать до тісного кола спілкування, із раніше захворівшими, за релігійною ознакою.

Протиепідемічні заходи в осередку тривають.

По медичну допомогу звернулися 4 пацієнти з підозрою на COVID-19, з низ 1 особу госпіталізовано до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб", іншим призначено амбулаторне лікування. Ще 14 осіб перевіряють на коронавірус.

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