Найманці РФ агітують вступати до своїх лав чоловіків, які втратили роботу в Росії через карантин, - ГУР

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Найманці РФ агітують вступати до своїх лав чоловіків, які втратили роботу в Росії через карантин, - ГУР

Російські окупаційні адміністрації активізували агітацію місцевого населення із закликами до вступу на військову службу до з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР, передає Цензор.НЕТ.

"Командування російських окупаційних військ намагається скористатися поверненням на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях чоловіків призовного віку, які втратили в Росії робочі місця у зв'язку з запровадженням карантинних заходів", - йдеться в повідомленні.

Російські окупаційні адміністрації активізували агітацію місцевого населення із закликами до вступу на військову службу в з'єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

При цьому командири російських передових підрозділів, у яких високий некомплект особового складу, намагаються забезпечити першочерговість отримання поповнення, мотивуючи представників військових комісаріатів "грошовими винагородами".

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Окуповані території - Крим і Донбас
розвідка Донбас найманці РФ
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Топ коментарі
+2 Baden
И больных коронавирусной инфекцией туда побольше...
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14.04.2020 14:16
+2 des_104
"Если тебя не убил ковид-19, тебя убьют в Украине, Сирии, Ливии и прочей Африке. Вступай в ряды ихтамнетов!!!"
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14.04.2020 14:35
+1 мон
Ну так и у нас можно агитировать,на годовой контракт на бюджет если работы нету.
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14.04.2020 14:18
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