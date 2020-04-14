Найманці РФ агітують вступати до своїх лав чоловіків, які втратили роботу в Росії через карантин, - ГУР

Про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР, передає Цензор.НЕТ.
"Командування російських окупаційних військ намагається скористатися поверненням на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях чоловіків призовного віку, які втратили в Росії робочі місця у зв'язку з запровадженням карантинних заходів", - йдеться в повідомленні.
Російські окупаційні адміністрації активізували агітацію місцевого населення із закликами до вступу на військову службу в з'єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.
При цьому командири російських передових підрозділів, у яких високий некомплект особового складу, намагаються забезпечити першочерговість отримання поповнення, мотивуючи представників військових комісаріатів "грошовими винагородами".