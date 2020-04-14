Чоловік зі зброєю увірвався до церкви на Кіровоградщині і вкрав великодній хліб

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У Кіровоградській області правоохоронці затримали чоловіка, який зі зброєю увірвався до храму і вкрав великодній хліб.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Кіровоградської області, передає Цензор.НЕТ.

"З повідомленням до поліції звернулися представники однієї з релігійних громад, які повідомили про те, що невідомий зі зброєю зайшов до культової споруди та, погрожуючи присутнім, викрав великодній хліб. Менш ніж за годину патрульні поліцейські затримали зазначеного громадянина. Ним виявився 38-річний місцевий житель, раніше судимий за скоєння майнових злочинів", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст.187 Кримінального кодексу України "Розбій". Санкцією статті за вказані дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Чоловіка затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

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