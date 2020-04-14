МВФ "полегшив тягар заборгованості" для 25 країн. України серед них немає. ПЕРЕЛІК

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Виконавча рада МВФ затвердила негайне полегшення тягаря заборгованості 25 країнам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВФ.

Директор-розпорядник Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) пані Крісталіна Георгієва зробила таку заяву: "Я рада повідомити, що сьогодні наша Виконавча рада затвердила негайне полегшення тягаря заборгованості для 25 країн-членів МВФ в рамках переглянутого механізму МВФ - Трастового фонду для обмеження і подолання наслідків катастроф (ККРТ) - як частину заходів у відповідь Фонду для сприяння в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

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Це рішення надає гранти нашим бідним і найбільш уразливим державам-членам для покриття їхніх боргових зобов'язань перед МВФ на початковому етапі протягом наступних шести місяців і допоможе їм направити більше своїх обмежених фінансових ресурсів на надання життєво важливої ​​невідкладної медичної та іншої допомоги.

Зараз ККРТ може надати близько 500 млн доларів США для полегшення обслуговування боргу на основі грантів, включаючи нещодавнє зобов'язання Сполученого Королівства на суму 185 млн доларів США, а також 100 млн доларів США, надані Японією у вигляді ресурсів, негайно доступних для використання. Інші країни, в тому числі Китай і Нідерланди, також оголошують про значні внески. Я закликаю інших донорів надати нам допомогу в поповненні ресурсів Трастового фонду і в подальшому підвищенні нашої здатності надавати додаткове полегшення тягаря заборгованості протягом цілих двох років нашим бідним державам-членам".

Зазначається, що полегшення тягаря заборгованості сьогодні надається таким країнам: Афганістан, Бенін, Буркіна-Фасо, Гаїті, Гамбія, Гвінея, Гвінея-Бісау, Коморські Острови, Ємен, Демократична Республіка Конго, Ліберія, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мозамбік, Непал, Нігер, Руанда, Сан-Томе і Прінсіпі, Соломонові Острови, Сьєрра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканська Республіка та Чад.