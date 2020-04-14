Уже чую розмови про "майданутих", бл##ь. Я в 14 році казав, а вони зараз кажуть, що це переворот, - генерал-майор СБУ Шайтанов, який працював на ФСБ РФ

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Затриманий контррозвідкою СБУ генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов співпрацював із ФСБ РФ з ідеологічних мотивів.

Про це свідчить оприлюднений СБУ аудіозапис розмови Шайтанова з російським агентом, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз уже багато змінилося, зараз уже чую розмови про "майданутих", бл##ь, від тих, хто там Майдан підтримував, зараз усі, багато хто вже, бл#, так у відкриту кажуть, не бояться. Це я в 14 році казав, а вони зараз кажуть, що це переворот. Так це, що, не зрозуміло тоді було, що це був переворот, бл#?" - заявив у розмові Шайтанов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві. За офіційними даними, в ході штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок і подальшої пожежі три майданівці отримали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 року Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Більш того, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".