У Запоріжжі від коронавірусу перша смерть: чоловік довго займався самолікуванням

Про це повідомив головний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, другий летальний випадок від COVID-19 у Запорізькій області стався в Запоріжжі. Помер 65-річний чоловік, що надійшов у відділення інтенсивної терапії обласної інфекційної лікарні з пневмонією. У ході дослідження у нього було виявлено COVID-19. Пацієнта було підключено до апарату ШВЛ. Однак через вірусні ускладнення він помер.
Як наголосив Терехов, хворий довго не звертався до медиків, і маючи високу температуру, самостійно лікувався парацетамолом.
За даними низки місцевих інтернет-агентств, йдеться про директора ринку Комунарського району Запоріжжя.
Станом на 14 квітня в м.Запоріжжя та в Запорізькій області зафіксовано відповідно 43 і 89 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. З них у 31 випадку джерела зараження не виявлено.
Точно так же плохая медицина не способна быстрее ставить на ноги уже заболевших. Хотя Минздрав и написал в своих протоколах лечения самые современные препараты, но стоят они многие тысячи гривен и явно не по карману ни больницам, ни многим больным.
как понять эту эфемерную меру, когда уже можно или даже нужно обращаться ???
думаю директор рынка не бомжевал... и имел какие-то средства на лечение...
"больной занимался самолечение-сам виноват".
Что семейный кроме парацитомола посоветует пока ещё нет 38, уже лекарства изобрели или они лечат это аж бегом?
Подонки, лишь бы себя выгородить.