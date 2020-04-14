У Запоріжжі від коронавірусу перша смерть: чоловік довго займався самолікуванням

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У Запоріжжі від COVID-19 помер 65-річний чоловік, який тривалий час займався самолікуванням.

Про це повідомив головний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, другий летальний випадок від COVID-19 у Запорізькій області стався в Запоріжжі. Помер 65-річний чоловік, що надійшов у відділення інтенсивної терапії обласної інфекційної лікарні з пневмонією. У ході дослідження у нього було виявлено COVID-19. Пацієнта було підключено до апарату ШВЛ. Однак через вірусні ускладнення він помер.

Як наголосив Терехов, хворий довго не звертався до медиків, і маючи високу температуру, самостійно лікувався парацетамолом.

За даними низки місцевих інтернет-агентств, йдеться про директора ринку Комунарського району Запоріжжя.

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Станом на 14 квітня в м.Запоріжжя та в Запорізькій області зафіксовано відповідно 43 і 89 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. З них у 31 випадку джерела зараження не виявлено.