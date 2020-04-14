Підозрювана Чорновол відмовилася від надання будь-яких свідчень, - ДБР

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14 квітня 2020 року у територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому в місті Києві, відбувся допит екснардепки Тетяни Чорновол.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР

"14 квітня 2020 року в територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому в місті Києві, відбувся допит Чорновол Т., підозрюваної в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

У ГБР повідомили, що в ході допиту підозрювана відмовилася від надання будь-яких свідчень, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Раніше Чорновол заявила, що не даватиме свідчення слідчим ДБР.

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак, Віктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

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