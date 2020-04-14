"Приватбанк" запровадив відтермінування з обслуговування кредитів на машину і квартиру

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"Приватбанк" запровадив додаткові "кредитні канікули" для позичальників програм кредитування "Авто в розстрочку", "Житло в кредит" і "Кредит під заставу нерухомості".

Про це повідомляє пресслужба банку, передає Цензор.НЕТ.

"Кредитні канікули" надаються банком клієнтам, що стикнулися з фінансовими труднощами (звільнення, відпустка за свій рахунок тощо) через обмеження, пов’язані з карантином.

Такі клієнти матимуть право на перенесення строків усіх чергових платежів до 31 липня 2020 року з відповідним укладанням додаткових угод до кредитного договору чи договору лізингу після завершення карантину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для оформлення "кредитних канікул" за зазначеними програмами достатньо заповнити заявку на сайті банку.

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