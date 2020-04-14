У Чорнобильській зоні виявили два нові займання, - держагентство з управління зоною відчуження. КАРТА

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Станом на 12:00 в в зоні відчуження виявлено два нові загоряння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення держагентства України з управління зоною відчуження.

"Станом на 12:00 14.04.2020 виявлені нові загоряння в с. Крива Гора Парішівського лісництва, і в районі залізничної станції Янів Луб'янській лісництва", - йдеться в повідомленні.

Далі тривають заходи з ліквідації пожеж, а саме: поблизу с. Чистогалівка і с. Лелів на території Корогодського лісництва спостерігається тління лісової підстилки окремими осередками на площі близько 20 гектарів.

На території Денисовецького лісництва в заплаві р. Грезля спостерігається тління трав'яного настилу і чагарників окремими вогнищами.

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На території Котовського лісництва спостерігається тління трав'яного настилу між смт Поліське, с. Тараси та с. Володимирівка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.