Троє жителів Херсонщини обманом вербували українських моряків на судна для перевезення нелегальних мігрантів із Туреччини в ЄС, - прокуратура АРК

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Прокуратура і поліція Криму повідомили про підозру учасникам організованої групи, які вербували українських моряків для перевезення нелегальних мігрантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу прокуратури АРК, повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2011 року троє мешканців Херсонської області підшукували та вербували українців, у тому числі, мешканців тимчасово окупованої території АР Крим, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Надалі, обвинувачені, шляхом обману, експлуатували вказаних осіб як членів екіпажів для переправляння морем з території Турецької Республіки до країн ЄС нелегальних мігрантів переважно з Близького Сходу.

Кілька потерпілих від протиправних дій зловмисників були затримані правоохоронними органами країн ЄС, заарештовані та поміщенні до місць позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.