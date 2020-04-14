На Житомирщині зафіксовано 12 випадків коронавірусу у лікарів, - ОДА

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У Житомирській області зареєстровано 114 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, 12 з яких - у медичних працівників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної державної адміністрації.

"Станом на 10:30 в Житомирській області зареєстровано 114 лабораторно підтверджених випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - сказано в повідомленні.

За словами начальника управління охорони здоров'я ОДА Миколи Суслика, за минулу добу було проведено 15 тестів, за результатами яких захворювання COVID-19 підтверджено у двох жителів області, один із яких - лікар.

Він також додав, що на сьогодні на коронавірусну інфекцію в області захворіло 12 медиків.

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