Комітет щодо "антиКоломойського" законопроєкту перенесли з 16 на 21 квітня. Відбуваються справжні "дива" і фокуси, - Южаніна

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Засідання профільного комітету, який мав розглядати поправки до так званого "антиКоломойського" законопроєкту, несподівано перенесено з 16 на 21 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна.

Вона переконана, що у Зеленського відсутня політична воля для ухвалення цього законопроєкту, тому країна стає заручницею олігархічних інтересів.

"Роздуми щодо прийняття законопроєкту №2571-д. Підтримати голосування цього законопроєкту президент Зеленський приїхав особисто в Раду. "Європейська Солідарність" віддала голоси заради фінансової стабільності України. А далі з документом 2571-д почалися справжні "дива" та фокуси. Від 16 тисяч поправок до затягування процесу розгляду в профільному Комітеті", - нагадала Южаніна.

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"Мої заяви про відсутність політичної волі для прийняття так званого антиколомойського закону отримують дедалі більше яскравих підтверджень. Сьогодні чергове. Строк подачі поправок для розгляду законопроєкту в другому читанні закінчився 6 квітня 2020 року. Як член профільного комітету жодного повідомлення про те, як просувається робота з підготовки таблиці, я не мала", - пише нардеп.

"Нарешті вчора, 13 квітня, через систему електронного документообігу отримала лист, що засідання комітету відбудеться 16 квітня 2020 року, тобто з моменту закінчення строку подання поправок пройшло 9 днів. До речі, ця таблиця, яка вже, сподіваюся, давно сформована, так і не надійшла народним депутатам на ознайомення. А тут знову фальстарт — Комітет переноситься на 21 квітня. Ще понад тиждень Україна житиме в умовах "туманного" фінансового майбутнього", - зазначає Южаніна.

"Прийнятий напередодні секвестр бюджету стає заручником політичної гри Офісу президента. Від якого так залежить голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики", - переконана нардеп.

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