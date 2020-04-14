Комітет щодо "антиКоломойського" законопроєкту перенесли з 16 на 21 квітня. Відбуваються справжні "дива" і фокуси, - Южаніна

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Комітет щодо "антиКоломойського" законопроєкту перенесли з 16 на 21 квітня. Відбуваються справжні "дива" і фокуси, - Южаніна

Засідання профільного комітету, який мав розглядати поправки до так званого "антиКоломойського" законопроєкту, несподівано перенесено з 16 на 21 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна.

Вона переконана, що у Зеленського відсутня політична воля для ухвалення цього законопроєкту, тому країна стає заручницею олігархічних інтересів.

"Роздуми щодо прийняття законопроєкту №2571-д. Підтримати голосування цього законопроєкту президент Зеленський приїхав особисто в Раду. "Європейська Солідарність" віддала голоси заради фінансової стабільності України. А далі з документом 2571-д почалися справжні "дива" та фокуси. Від 16 тисяч поправок до затягування процесу розгляду в профільному Комітеті", - нагадала Южаніна.

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"Мої заяви про відсутність політичної волі для прийняття так званого антиколомойського закону отримують дедалі більше яскравих підтверджень. Сьогодні чергове. Строк подачі поправок для розгляду законопроєкту в другому читанні закінчився 6 квітня 2020 року. Як член профільного комітету жодного повідомлення про те, як просувається робота з підготовки таблиці, я не мала", - пише нардеп.

"Нарешті вчора, 13 квітня, через систему електронного документообігу отримала лист, що засідання комітету відбудеться 16 квітня 2020 року, тобто з моменту закінчення строку подання поправок пройшло 9 днів. До речі, ця таблиця, яка вже, сподіваюся, давно сформована, так і не надійшла народним депутатам на ознайомення. А тут знову фальстарт — Комітет переноситься на 21 квітня. Ще понад тиждень Україна житиме в умовах "туманного" фінансового майбутнього", - зазначає Южаніна.

"Прийнятий напередодні секвестр бюджету стає заручником політичної гри Офісу президента. Від якого так залежить голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики", - переконана нардеп.

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Топ коментарі
+23 Джефф Слейтер
"Она убеждена, что у Зеленского отсутствует политическая воля" - У зеленского отсутствует порядочность и совесть.
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14.04.2020 16:13
+18 Scorpman Y
какая может быть "порядочность и совесть" у имитатора-писюаниста, который всегда врёт, бегалО от повесток, ржало над погибшими на Майдане и называло свою страну - "проституткой"? Комитет по "антиКоломойскому" законопроекту перенесли с 16 на 21 апреля. Происходят настоящие "чудеса" и фокусы, - Южанина - Цензор.НЕТ 6302 да у любого наркомана чести больше - чем у вислюка оманського
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14.04.2020 16:17
+16 GHOST_3
Зебилы, дефолт коснётся и вас тоже. Все сбережения, зарплаты, пенсии обнулятся. Массовая безработица, бандитизм, грабежи - всё это вы почувствуете и на своей шкуре. Молитесь, чтобы этого не случилось.
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14.04.2020 16:17
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