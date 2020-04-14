ДТЕК вимушено зупиняє всі шахти

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ДТЕК Енерго призупиняє підприємства ДТЕК Павлоградвугілля і три збагачувальні фабрики в зв'язку з погіршенням ситуації в енергетиці України.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко під час пресбрифінгу, передає Главком.

Гендиректор ДТЕК повідомив, що з 20 квітня припиняють роботу шахти і допоміжні підприємства об'єднання ДТЕК "Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики "Павлоградська", "Добропільська", "Курахівська", а також "Першотравенський ремонтно-механічний завод" і "Науково-виробничий центр". Таке рішення компанія прийняла у зв'язку з триваючим системною кризою в енергетичній галузі.

За словами Тимченка, підприємства переводяться в режим підтримки життєдіяльності, а співробітники виводяться в простій з оплатою згідно з колективним договором. Всього на 10 шахтах і допоміжних підприємствах ДТЕК "Павлоградвугілля", збагачувальних фабриках "Павлоградська", "Добропільська", "Курахівська", "Першотравенський РМЗ" і "НВЦ ДТЕК" працює близько 22 800 осіб.

Нагадаємо, раніше, ДТЕК "Енерго" вже був змушений призупинити 5 шахт ДТЕК "Добропільвугілля", шахту "Білозерська" і ЦЗФ "Жовтнева" в зв'язку з незатребуваність вітчизняною електроенергії. До цього гендиректор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бєдін заявив, що через кризу на ринку електроенергії НАЕК "Енергоатом" не отримав більш як 4 млрд грн за поставлену електроенергію від ДП "Гарантований покупець", якому постачає 85% всієї атомної електроенергії для потреб населення, і в результаті цього компанія зараз не може забезпечити закупівлю та вивезення ядерного палива.

Раніше народний депутат, Голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що криза у вуглевидобутку викликаний енергетичною політикою, яку курирує глава парламентського комітету Андрій Герус.