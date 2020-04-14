Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Екснардепка Тетяна Чорновол вважає, що підозра, висунута їй ДБР, - особиста помста в тому числі.

Про це вона заявила під стінами Печерського суду, передає Цензор.НЕТ.

Чорновол нагадала, що розслідування у її справі почалося 18 жовтня 2019 року, ще до того Олександр Бабіков став заступником директора Державного бюро розслідувань.

"Все це відбувалося до "нормандських зустрічей" Зеленського і Путіна. Я абсолютно впевнена, що це частина того плану, який Зеленський називає мирним. Я б його так не називала, це здача України. А Путін вважає, що це план потрібної йому капітуляції України", - підкреслила екснардепка.

"Справа не в мені, зовсім не в мені. Це не особиста помста. Справа в тому, що переписується історія Майдану. Переписується якраз та героїчна сторінка нашої перемоги у війні з агресією РФ. Майдан це була перша перемога", - повідомила Чорновол.

Відзначимо, що підтримати Тетяну Чорновол під будівлю суду прийшли народні депутати та лідери Революції Гідності.

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Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом 01
Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом 02
Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом 03
Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом 04

Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом 05
Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом 06
Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом 07
Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом 08
Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом 09

Підозра Чорновол
ПР Чорновол Тетяна Євромайдан ДБР
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Топ коментарі
+41 Кирилл Лещенко
Долой шоблу зелёных прислужников кацапстана! Подозрение мне - часть плана, который Зеленский называет мирным, - Чорновол под Печерским судом - Цензор.НЕТ 1896
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14.04.2020 16:22
+27 Ksenia VB
Маски зняті. Цією справою влада показала свої справжні плани та продемонструвала промосковське нутро.
Чи знайдуться ще обдурені люди, які продовжуватимуть вірити зеленим клоунам, тим самим зраджуючи загиблих на війні та на Майдані ?
Люди ! Припиняйте бути людиськами ! Де ж ваша совість ?! Де ваша гідність ?!
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14.04.2020 16:28
+26 Владислав Носковский
У тебе особиста неприязнь до неї? Чи особиста неприязнь до усього, що має відношення до Майдану?
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14.04.2020 16:26
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