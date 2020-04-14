Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Екснардепка Тетяна Чорновол вважає, що підозра, висунута їй ДБР, - особиста помста в тому числі.

Про це вона заявила під стінами Печерського суду, передає Цензор.НЕТ.

Чорновол нагадала, що розслідування у її справі почалося 18 жовтня 2019 року, ще до того Олександр Бабіков став заступником директора Державного бюро розслідувань.

"Все це відбувалося до "нормандських зустрічей" Зеленського і Путіна. Я абсолютно впевнена, що це частина того плану, який Зеленський називає мирним. Я б його так не називала, це здача України. А Путін вважає, що це план потрібної йому капітуляції України", - підкреслила екснардепка.

"Справа не в мені, зовсім не в мені. Це не особиста помста. Справа в тому, що переписується історія Майдану. Переписується якраз та героїчна сторінка нашої перемоги у війні з агресією РФ. Майдан це була перша перемога", - повідомила Чорновол.

Відзначимо, що підтримати Тетяну Чорновол під будівлю суду прийшли народні депутати та лідери Революції Гідності.

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