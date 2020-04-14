Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це вона заявила під стінами Печерського суду, передає Цензор.НЕТ.
Чорновол нагадала, що розслідування у її справі почалося 18 жовтня 2019 року, ще до того Олександр Бабіков став заступником директора Державного бюро розслідувань.
"Все це відбувалося до "нормандських зустрічей" Зеленського і Путіна. Я абсолютно впевнена, що це частина того плану, який Зеленський називає мирним. Я б його так не називала, це здача України. А Путін вважає, що це план потрібної йому капітуляції України", - підкреслила екснардепка.
"Справа не в мені, зовсім не в мені. Це не особиста помста. Справа в тому, що переписується історія Майдану. Переписується якраз та героїчна сторінка нашої перемоги у війні з агресією РФ. Майдан це була перша перемога", - повідомила Чорновол.
Відзначимо, що підтримати Тетяну Чорновол під будівлю суду прийшли народні депутати та лідери Революції Гідності.
Чи знайдуться ще обдурені люди, які продовжуватимуть вірити зеленим клоунам, тим самим зраджуючи загиблих на війні та на Майдані ?
Люди ! Припиняйте бути людиськами ! Де ж ваша совість ?! Де ваша гідність ?!