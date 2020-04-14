Коронавірус у 10 разів смертельніший за свинячий грип, - глава ВООЗ Гебреєсус

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Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що кількість жертв коронавірусу, порівняно зі свинячим грипом, вже вдесятеро більша.

Гебреєсус зазначив, що з січня 2009 року по серпень 2010-го заразилися свинячим грипом близько 1,6 млн осіб, 18 449 випадків виявилися летальними, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми знаємо, що COVID-19 швидко поширюється, і ми знаємо, що він смертельний - вдесятеро смертельно небезпечніший за пандемію грипу 2009 року", - зазначив Гебреєсус.

Гендиректор ВООЗ додав, що зупинити стрімке поширення вірусу можна за рахунок раннього виявлення випадків зараження, тестування, ізоляції та відстеження контактів.

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