Забруднене повітря після пожеж у Зоні відчуження може рухатися на південь і південний схід, - прогноз Центру ядерної та радіаційної безпеки. КАРТА

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Повітря, забруднене пожежами в Чорнобильській зоні, рухатиметься в південному і південно-східному напрямку, але воно не завдасть шкоди населенню.

Як передає Цензор.НЕТ, такі прогнози оприлюднено на сайті Центру ядерної та радіаційної безпеки

У повідомленні зазначається: "За прогнозними розрахунками траєкторії руху 14 квітня і на початку 15 квітня, потенційно забруднені повітряні маси рухатимуться в південному і південно-східному напрямку.

У цей період по всій Київській області спостерігатимуться опади приблизно до декількох мм/год.

Згідно з прогнозом максимальні концентрації Cs-137 (цезій-137) у приземному шарі повітря м.Києва можуть тимчасово досягати одиниць мБк/м3.

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Прогнозовані концентрації не перевищують ті, які спостерігалися раніше, і не завдадуть шкоди здоров'ю населення".

Цю інформацію центр повідомив станом на 12.00 14 квітня.

Зазначається, що в зоні відчуження налічується кілька окремих зон займання: в Денисовицькому, Котовському, Корогодському, Паришівському і Луб'янському лісництвах.

Водночас, вже після 14.00 14 квітня на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським глава ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що пожежу в зоні відчуження ліквідували, але ще кілька днів рятувальники гаситимуть тління.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

14 квітня стало відомо, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.