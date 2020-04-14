Захист Чорновол вимагає відведення судді Вовка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час судового засідання адвокат Ірина Кузіна заявила, що їй не вдалося знайти інформацію у відкритих джерелах про автоматичний розподіл судді.
"У мене є сумнів, що цей авторозподіл взагалі було здійснено відповідно до законодавства", - сказала адвокат. За її словами, це є підставою для відведення слідчого судді.
Відведення також попросила Тетяна Чорновол через "конфлікт інтересів".
"Пан Вовк свого часу виніс неправосудне рішення проти мого колеги Юрія Луценка, з яким ми разом конфіскували кошти Януковича - півтора мільярда доларів. Нинішня справа є помстою мені за цю конфіскацію", - сказала Чорновол.
Суддя зазначив, що питання відведення буде вирішене новим складом суду і засідання поки закінчено без визначення дати і часу.
10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.
Судья Сергей Вовк выбирал меру пресечения подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко и принял держать их под стражей до 8 февраля 2020. А еще Вовк посадил Луценко на 4 года, снимал с розыска скандального Онищенко и взимал деньги в пользу одиозного Портнова. Волка 5 раз отстраняли от работы, и несмотря на все он до сих пор успешно работает.