Нардепи зберуться на позачергове засідання Ради 16 квітня, будуть "чистити регламент від поправкового спаму", - "слуга народу" Качура

Про це повідомив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Позачергове засідання ВР призначається на чистий четвер, післязавтра 16 квітня на 13:00", - сказано в повідомленні.
"Будемо чистити регламент від поправкового спаму", - додав нардеп.
Раніше повідомлялося, що народні депутати Верховної Ради попередньо домовилися в середу, 15 квітня, зібратися на ще одне позачергове засідання, щоб розглянути зміни до регламенту роботи парламенту.
Планується, що це прискорить розгляд законопроєкту, який має регулювати питання збанкрутілих і націоналізованих банків, більш відомого як "антиколомойський". Про це раніше заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.
Max Kidruk
@max_kidruk23 ч
Вісім мільярдів на культуру проти дев'яносто трьох мільярдів на поліцію - це в принципі все, що вам потрібно знати про цю країну.
догола будут раздевать эту страну...