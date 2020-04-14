Затриманий генерал-майор СБУ Шайтанов штурмував Будинок профспілок у 2014-му і здійснював затримання у Дніпропетровську в 2015-му

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Затриманий 14 квітня за підозрою у державній зраді і тероризмі генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську.

Про це сказано в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, опублікованій у 2015 році.

18 лютого 2014 року Шайтанов командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок. За офіційними даними, під час штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок, і подальшої пожежі, троє майданівців (Олександр Клітинській, Володимир Топій та Олексій Трофимов) зазнали поранень і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька осіб загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні.

У квітні 2014 командир "Альфи" Човганюк і його заступник полковник Шайтанов саботували накази командування і не дозволяли відкривати вогонь по терористах, які оточили аеродром у Краматорську. Це викликало обурення в "Альфі". Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанова було знято з командування спецпідрозділом "Альфа".

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Водночас, до Дня незалежності 23 серпня 2015 року Шайтанова президент України удостоїв звання "генерал-майор".

На затримання одного з лідерів партії "Укроп" Геннадія Корбана та обшуки в Дніпропетровську 31 жовтня 2015 року виїжджали бронеавтомобілі "Кугуар" з кулеметами 8-го управління Центру спеціальних операцій у боротьбі з тероризмом СБУ "Альфа", який базувався в Донецькій області. Керував ним заступник начальника ЦГЗ Валерій Шайтанов.

Нагадаємо, 14 квітня 2020 року контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів.