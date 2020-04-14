Затриманий генерал-майор СБУ Шайтанов штурмував Будинок профспілок у 2014-му і здійснював затримання у Дніпропетровську в 2015-му

Про це сказано в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, опублікованій у 2015 році.
18 лютого 2014 року Шайтанов командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок. За офіційними даними, під час штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок, і подальшої пожежі, троє майданівців (Олександр Клітинській, Володимир Топій та Олексій Трофимов) зазнали поранень і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька осіб загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні.
У квітні 2014 командир "Альфи" Човганюк і його заступник полковник Шайтанов саботували накази командування і не дозволяли відкривати вогонь по терористах, які оточили аеродром у Краматорську. Це викликало обурення в "Альфі". Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанова було знято з командування спецпідрозділом "Альфа".
Водночас, до Дня незалежності 23 серпня 2015 року Шайтанова президент України удостоїв звання "генерал-майор".
На затримання одного з лідерів партії "Укроп" Геннадія Корбана та обшуки в Дніпропетровську 31 жовтня 2015 року виїжджали бронеавтомобілі "Кугуар" з кулеметами 8-го управління Центру спеціальних операцій у боротьбі з тероризмом СБУ "Альфа", який базувався в Донецькій області. Керував ним заступник начальника ЦГЗ Валерій Шайтанов.
Нагадаємо, 14 квітня 2020 року контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів.
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Юрий Бутусов
2 год ·
Я называл Валерия Шайтанова предателем начиная с апреля 2014-го года, а сегодня его задержала контрразведка СБУ за работу на российские спецслужбы и попытку убийства Адама Осмаева. А я многократно требовал его увольнения из СБУ и привлечения к ответственности еще в 2014-м году - за отказ освобождать Славянск и за переговоры с террористами, написал большую статью о Шайтанове:
https://censor.net.ua/…/polkovnik_shayitanov_shturmovavshiy…
Предателем называли Шайтанова офицеры "Альфы", которые хотели идти в бой. И.о президента Турчинов и глава СБУ Наливайченко отстранили Шайтанова после событий в Славянске. Но президент Петр Порошенко считал мои данные "зрадой", поэтому он восстановил Шайтанова в должности после отстранения, и поставил Шайтанову задание задержать Геннадия Корбана в 2015-м году в Днепре. А в награду за успешное выполнение присвоил звание генерал-майора. Я написал эту статью в ноябре 2015-го, и ее никто не опроверг - это все правда, есть свидетели предательских действий Шайтанова в Славянске. Контрразведка СБУ задержала генерала Шайтанова сегодня - за связи с российскими спецслужбами, спустя шесть лет все подтвердилось. К сожалению, в Украине действует система, когда даже предатели, бездарности и трусы могут успешно делать карьеру, если они демонстрируют политическую лояльность и выполняют заказы политиков. Поэтому не удивляет, что сейчас Шайтанов - участник штурма Майдана в 2014-м, называет по телефону своим российским кураторам Майдан "переворотом". Российская агентура действовала и действует во власти до сих пор.
Хочу высказать уважение контрразведчикам, Шайтанов - это самый высокопоставленный российский агент, взятый с поличным за годы войны.