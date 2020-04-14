Двох військовослужбовців поранено в зоні ООС, противник обстрілює Піски, Авдіївку і Красногорівку

1046

Окупанти застосували проти захисників України станкові гранатомети і великокаліберні кулемети. ЗСУ придушили ворожий вогонь.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"Внаслідок злочинних дій російських окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїнам надано необхідну допомогу, їх евакуйовано у воєнний медичний заклад", - сказано в повідомленні.

Противник від початку доби 4 рази відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Всі обстріли відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Так, окупаційні війська з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів двічі обстріляли наші підрозділи біля Авдіївки і один раз - поруч із населеним пунктом Піски. Проти наших захисників поблизу Красногорівки ворог застосував станкові протитанкові гранатомети", - повідомили в зоні ООС.

Читайте також: Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Красногорівки та Авдіївки, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

У штабі зазначили, що захисники України рішуче відповіли на всі вогневі провокації супротивника, змусивши ворога повернутися до дотримання режиму припинення вогню.

Втрати противника уточнюються.

"На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "тиша" дотримується", - додали в штабі.



