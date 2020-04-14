Росія поширює світом фейки про COVID-19, - радник заступника голови Пентагону Купер

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Росія, Китай і Іран активно використовують пандемію коронавірусу для поширення дезінформації.

Про це повідомила заступник помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лаура Купер, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони США.

Купер особливо вказала на випадки, коли російський уряд намагався поширювати фейки на Заході.

Так, у березні Russia Today і "Супутник" повідомили, що миття рук неефективне проти коронавірусу. Інше "альтернативне джерело новин" у Росії повідомило, що пандемії немає, а причина смертей в Італії - звичайний грип.

На початку січня російські новинні агентства повідомили, що знайшли ліки, що не відповідає дійсності. Крім того, зазначила Купер, вони обдурили, що саме американські фармацевтичні компанії поширюють чутки про вірус для розвитку бізнесу.

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"Ви можете бачити, як вони можуть змусити окремих громадян діяти так, щоб це суперечило хорошим порадам, які їм дають чиновники охорони здоров'я", - сказала Купер.

Купер також зазначила, що Сполучені Штати закликають Росію та інші країни припинити поширювати фейки і дезінформацію про коронавірус.

Нагадаємо, викриття міфів російської пропаганди опублікувало НАТО. Зокрема, що Альянс не створював коронавірус як біологічну зброю, не намагається отримати більше грошей за рахунок медицини і не поширює COVID-19 під час навчань.